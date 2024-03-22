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Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi
Eski model Demet Şener oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şener paylaşımına "Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi. Gururum çocuklarım" notunu düştü".
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in 14 yaşındaki oğulları Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
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Ömer Kutluay Real Madrid'de basketbol oynamaya devam ediyor. Sık sık oğlunu ziyarete giden Demet Şener,ö zlemini de sosyal medyadan dile getiriyor.
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Bu sefer de oğlu Ömer ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Şener o anları sosyal medya hesabından yayınlandı.
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Eski model Demet Şener oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şener paylaşımına "Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi. Gururum çocuklarım" notunu düştü".