Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi

Eski model Demet Şener oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şener paylaşımına "Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi. Gururum çocuklarım" notunu düştü".

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Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi - Resim : 1

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in 14 yaşındaki oğulları Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.

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Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi - Resim : 2

Ömer Kutluay Real Madrid'de basketbol oynamaya devam ediyor. Sık sık oğlunu ziyarete giden Demet Şener,ö zlemini de sosyal medyadan dile getiriyor.

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Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi - Resim : 3

Bu sefer de oğlu Ömer ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Şener o anları sosyal medya hesabından yayınlandı. 

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Demet Şener'den oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni poz: Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi - Resim : 4

Eski model Demet Şener oğlu Ömer ve kızı İrem'le yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şener paylaşımına "Benden mutlusu yok, Ömer'imiz geldi. Gururum çocuklarım" notunu düştü".