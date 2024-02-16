Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta

Anne Demet Şener Real Madrid basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmıyor. Şener, Instagram hesabından oğlu Ömer ile fotoğrafını paylaşıp "Kavuşmamıza son 1 hafta" notunu düştü.

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Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta - Resim : 1

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. 

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Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta - Resim : 2

Anne Demet Şener Real Madrid basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmıyor. Şener, oğluna özlemini sürekli dile getiriyor ve oğlunu sık sık ziyarete yanına gidiyor. 

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Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta - Resim : 3

Tescilli güzel Şener, yine sosyal medya hesabından oğlu Ömer ile fotoğrafını paylaşıp "Kavuşmamıza son 1 hafta" notunu düştü.

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Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta - Resim : 4