Anasayfa Magazin Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta
Demet Şener'den Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer Kutluay'a: Kavuşmamıza son 1 hafta
Anne Demet Şener Real Madrid basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmıyor. Şener, Instagram hesabından oğlu Ömer ile fotoğrafını paylaşıp "Kavuşmamıza son 1 hafta" notunu düştü.
1 / 8
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
2 / 8
Anne Demet Şener Real Madrid basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmıyor. Şener, oğluna özlemini sürekli dile getiriyor ve oğlunu sık sık ziyarete yanına gidiyor.
3 / 8
Tescilli güzel Şener, yine sosyal medya hesabından oğlu Ömer ile fotoğrafını paylaşıp "Kavuşmamıza son 1 hafta" notunu düştü.
4 / 8