Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık
Eski model Demet Şener sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. 47 yaşındaki tescilli güzel Bodruma gitti ve yeni pozlarını paylaştı.
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Tescilli güzellerden Demet Şener sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Bodrum'da sevgilisi Tolga Arman ile tatil yapan ünlü manken yeni pozlarını paylaştı.
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Paylaşımına "Yazı bitmeden yakaladık. Hava müthiş,deniz harika. Hafızamızda kalacak en güzel anlar" notunu düşen Şener'in gönderisi kısa sürede gündem oldu.
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Ünlü mankenin karelerine "Müthiş", "Beğenmemek elde değil maşallah", "Asil güzel Anne mutlu ol hep sen", "Sade ve güzel", "Kalite zerafet güzellik", "Bu kadarda güzel olunmazki" gibi yorumlar yapıldı.