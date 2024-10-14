Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık

Eski model Demet Şener sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. 47 yaşındaki tescilli güzel Bodruma gitti ve yeni pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık - Resim : 1

Tescilli güzellerden Demet Şener sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık - Resim : 2

Bodrum'da sevgilisi Tolga Arman ile tatil yapan ünlü manken yeni pozlarını paylaştı. 

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Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık - Resim : 3

Paylaşımına "Yazı bitmeden yakaladık. Hava müthiş,deniz harika. Hafızamızda kalacak en güzel anlar" notunu düşen Şener'in gönderisi kısa sürede gündem oldu. 

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Demet Şener'den yeni Bodrum pozları: Yazı bitmeden yakaladık - Resim : 4

Ünlü mankenin karelerine "Müthiş",  "Beğenmemek elde değil maşallah",  "Asil güzel Anne mutlu ol hep sen", "Sade ve güzel", "Kalite zerafet güzellik",  "Bu kadarda güzel olunmazki" gibi yorumlar yapıldı. 