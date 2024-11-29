Demet Şener'in leopar stili takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan tescilli güzel Demet Şener, leopar elbiseli yeni pozlarını paylaştı. Şener'in yeni pozları takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Şener'in leopar stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 1

47 yaşındaki tescilli güzellerden Demet Şener sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Demet Şener'in leopar stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 2

Fit halleri ile dikkat çeken Şener, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. 

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Demet Şener'in leopar stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 3

Ünlü manken leopar elbiseli yeni pozlarını paylaştı. Şener'in yeni pozları takipçilerinden tam not aldı.

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Demet Şener'in leopar stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 4

Ünlü mankenin karelerine "Maşallah",  "Çok yakışmış",  "Yok böyle bir güzellik", Leoparın vücut bulmuş halı süpersiniz", "Elbise güzel ; siz daha da güzelsiniz" gibi yorumlar yapıldı.  