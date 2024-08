Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik

Yıllar önce Güler Seki ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Deniz Seki, annesine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım... Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki... Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.