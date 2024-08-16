Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik

Geçtiğimiz yıl annesi Güler Seki’yi kaybeden Deniz Seki’den duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

1 / 4
Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik - Resim : 1

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Deniz Seki, unutulmaz şarkılarıyla günümüzün çok konuşulan isimlerinden biri. 

2 / 4
Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı. 

3 / 4
Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik - Resim : 3

Annesinin yokluğuna alışamayan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla annesine duyduğu özlemi dile getiren Deniz Seki, Güler Seki'nin anısına duygusal bir mesaj yayımladı. 

4 / 4
Deniz Seki annesine özlemini dile getirdi: Yokluğunda her şey eksik - Resim : 4

 Yıllar önce Güler Seki ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Deniz Seki, annesine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: Canım annem... Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım... Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki... Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.