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Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne
Deniz Seki, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir yazıyla andı. Annesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Mekanın cennet olsun canım annem" ifadelerini kullandı.
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Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı.
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Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan Deniz Seki, annesi için dua okuttu.
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Annesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim duygusal bir yazı da kaleme aldı.
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Seki, paylaşımına "Annesinin fotoğrafını paylaşan Deniz Seki, "Gideli tam bugün 1 yıl oldu be anne... Ama seni düşünmediğim, varlığını hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Zamanla alışır, derler ya; alışmak değil, sadece kabullenmek mümkünmüş. Senin yokluğunu değil, seninle geçen güzel anları yaşatmayı öğrendim" ifadelerini not düştü.