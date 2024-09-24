Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne

Deniz Seki, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir yazıyla andı. Annesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Mekanın cennet olsun canım annem" ifadelerini kullandı.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne - Resim : 1

Deniz Seki, 2023'ün Eylül ayında annesi Güler Seki'nin acısıyla sarsılmıştı. 

2 / 5
Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne - Resim : 2

Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan Deniz Seki, annesi için dua okuttu.   

3 / 5
Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne - Resim : 3

Annesinin fotoğraflarını paylaşan ünlü isim duygusal bir yazı da kaleme aldı. 

4 / 5
Deniz Seki annesini ölüm yıl dönümünde andı: Seni düşünmediğim tek bir an olmadı anne - Resim : 4

Seki, paylaşımına "Annesinin fotoğrafını paylaşan Deniz Seki, "Gideli tam bugün 1 yıl oldu be anne... Ama seni düşünmediğim, varlığını hissetmediğim tek bir an bile olmadı. Zamanla alışır, derler ya; alışmak değil, sadece kabullenmek mümkünmüş. Senin yokluğunu değil, seninle geçen güzel anları yaşatmayı öğrendim" ifadelerini not düştü. 