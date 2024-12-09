Deniz Seki'den Hülya Avşar'ın sorusuna: Orayı konuşmak istemiyorum
Deniz Seki önceki Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Deniz Seki, program esnasında Avşar'ın cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediğini belirtti.
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Avşar'ın cezaevi günlerine dair sorularına Seki, "Orayı konuşmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi. Avşar, benzer sorular sormaya devam edince “Oraları açmayalım ne olur” diyerek konuyu kapatmak istedi.
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'ÖLDÜM AMA YENİDEN DİRİLDİM'
Avşar’ın, “Cezavine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana” sorusuna ise Seki, “Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim” yanıtını verdi.