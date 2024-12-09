Deniz Seki'den Hülya Avşar'ın sorusuna: Orayı konuşmak istemiyorum

'ÖLDÜM AMA YENİDEN DİRİLDİM'

Avşar’ın, “Cezavine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana” sorusuna ise Seki, “Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim” yanıtını verdi.