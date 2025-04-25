Depremde kedilerini bırakan Sefo'dan gelen eleştirilere yanıt
Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası rapçi Sefo'nun paylaştığı video sosyal medada çok konuşulmuştu. Ünlü rapçiden eleştirilere yanıt geldi.
İstanbul'da 23 Nisan günü 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası rapçi Sefo, deprem anında yaşadığı paniğe ilişkin evinden bir video paylaşmıştı.
Depremin en büyük korkusu olduğunu belirten Sefo, kaçma anı nedeniyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kedilerini bırakan bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulan Sefo, kendisine yapılan yorumları paylaştı.
'SENCE MANTIKLI BİR İNSAN MIYIM O AN?'
Sefo, "6 saniye sonra geliyor kedi. Deprem bu ne olacağını bilmiyorum. Sence mantıklı bir insan mıyım o an. Madem bu kadar bencilim, kediye bak umurunda değil. Siz gerçek misiniz? Burası müstakil ev her gün dışarı çıkıyor kedi." dedi.
Sinirlerine hakim olamayan Sefo bir video daha paylaştı. Sefo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''O profiller 12-13 yaşındaki kardeşlerimizse çok üzülürüm. Biraz daha mantıklı düşünebileceği yaşlardaysa aynı sinirim devam. İşin en garibi ne biliyor musunuz, kedinin hiçbir şeyden haberi yok. Sen gelmesen hiçbir problem yok.''