Depremde kedilerini bırakan Sefo'dan gelen eleştirilere yanıt

Sinirlerine hakim olamayan Sefo bir video daha paylaştı. Sefo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''O profiller 12-13 yaşındaki kardeşlerimizse çok üzülürüm. Biraz daha mantıklı düşünebileceği yaşlardaysa aynı sinirim devam. İşin en garibi ne biliyor musunuz, kedinin hiçbir şeyden haberi yok. Sen gelmesen hiçbir problem yok.''