Depremde ödülleri tuzla buz olmuştu! Ece Seçkin'in ödülleri onarıldı

"YILLARIN ÖDÜLLERİ KIRILDI, TUZLA BUZ OLDU"

Evinde bulunan cam vitrinin deprem sırasında kırıldığını açıklayan şarkıcı, yıllar içinde aldığı ödüllerin de zarar gördüğünü şu sözlerle aktarmıştı:

"Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu... En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun."