Depremde ödülleri tuzla buz olmuştu! Ece Seçkin'in ödülleri onarıldı
23 Nisan'da İstanbul'da 6,2 şiddetindeki depremde aldığı ödüllerin tuzla buz olduğunu duyuran şarkıcı Ece Seçkin, kırılan ödülleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de paniğe neden olmuştu.
Depreme uykuda yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, o anlarda yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
"YILLARIN ÖDÜLLERİ KIRILDI, TUZLA BUZ OLDU"
Evinde bulunan cam vitrinin deprem sırasında kırıldığını açıklayan şarkıcı, yıllar içinde aldığı ödüllerin de zarar gördüğünü şu sözlerle aktarmıştı:
"Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu... En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun."
Yaşananlardan günler sonra 33 yaşındaki Ece Seçkin yeni bir paylaşım yaptı.