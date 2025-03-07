Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı

Derya Bedavacı'nın sahne başı aldığı ücret dudak uçuklattı. Uzun bir konser turnesine çıkan ünlü isim servetine servet katacak.

Elele Online

Elele Online
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Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı - Resim : 1

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran son dönemin dikkat çeken sanatçılardan Derya Bedavacı, konser vermeye devam ediyor. 

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Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı - Resim : 2

Derya Bedavacı şimdi de kazancıyla gündem oldu. 

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Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı - Resim : 3

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu söylendi.  

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Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı - Resim : 4

Ünlü ismin bir gecede kazandığı bu rakam sosyal medyada gündem oldu. 