Derya Bedavacı'nın sahne ücreti dudak uçuklattı
Derya Bedavacı'nın sahne başı aldığı ücret dudak uçuklattı. Uzun bir konser turnesine çıkan ünlü isim servetine servet katacak.
1 / 4
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran son dönemin dikkat çeken sanatçılardan Derya Bedavacı, konser vermeye devam ediyor.
2 / 4
Derya Bedavacı şimdi de kazancıyla gündem oldu.
3 / 4
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu söylendi.
4 / 4
Ünlü ismin bir gecede kazandığı bu rakam sosyal medyada gündem oldu.