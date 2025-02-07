Derya Şensoy'un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı'ya kaptırdığı iddia edildi

4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitiren Derya Şensoy'un son olarak kalbini meslektaşı olan Yağız Can Konyalı kaptırdığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Derya Şensoy'un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı'ya kaptırdığı iddia edildi - Resim : 1

Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. 

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Derya Şensoy'un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı'ya kaptırdığı iddia edildi - Resim : 2

İşadamı Celal Can Algül ile nikâh masasına oturması beklenirken 4 yıllık birlikteliğini bitiren Derya Şensoy yeni bir aşka yelken açtı. 

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Derya Şensoy'un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı'ya kaptırdığı iddia edildi - Resim : 3

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre 34 yaşındaki ünlü oyuncunun bu kez gönlünü genç meslektaşı Yağız Can Konyalı’ya kaptırdı. 

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Derya Şensoy'un gönlünü meslektaşı Yağız Can Konyalı'ya kaptırdığı iddia edildi - Resim : 4

Ünlü çiftin yaklaşık 1.5 aydır aşk yaşadığı iddia edildi. 