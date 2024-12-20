Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti! Ünlü şarkıcının yeni imajı beğeni topladı
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, yeni yıl gelmeden radikal bir imaj değişikliğine gitti. Fenerbahçe'ye düşkünlüğüyle meşhur Uluğ'un kanarya sarısı saçları beğeni topladı.
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Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanmasıyla da gündemde. Fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Derya Uluğ bu kez imaj değişikliğine gitti.
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Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ yeni yılda artık sarışın. Fenerbahçe tutkusu olduğu bilinen her fırsatta takımını destekleyen ünlü şarkıcının kanarya rengi saçlarına yorum yağdı.
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Birçok kullanıcı Derya Uluğ'a sarı mavi renklerde kalp emojisi attı. Uluğ aynı zamanda sarı elbisesiyle dikkatleri çekti.
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