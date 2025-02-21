Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin"
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 39 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama geldi.
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Yansıma, Hadi Çal, Nefes, Kanunlar Gibi, Canavar, Şansım Olsun, Okyanus gibi şarkılarla tanınan Derya Uluğ , özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Uzun süredir meslektaş sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ'un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu oluyor.
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Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ 39 yaşına bastı.D erya Uluğ'un doğum gününü sevgilisi Asil Gök, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla kutladı.
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Asil Gök, "İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin" ifadelerine yer verdi.