Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 39 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin" - Resim : 1

Yansıma, Hadi Çal, Nefes, Kanunlar Gibi, Canavar, Şansım Olsun, Okyanus gibi şarkılarla tanınan Derya Uluğ , özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin" - Resim : 2

Uzun süredir meslektaş sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ'un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu oluyor.

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Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin" - Resim : 3

Son dönemin popüler şarkıcılarından Derya Uluğ 39 yaşına bastı.D erya Uluğ'un doğum gününü sevgilisi Asil Gök, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik pozlarla kutladı.

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Derya Uluğ'a sevgilisi Asil Gök'ten romantik kutlama: "Sen benim her şeyimsin" - Resim : 4

Asil Gök, "İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin" ifadelerine yer verdi.

 