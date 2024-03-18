Derya Uluğ'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Çıktığı günden beri hayranıyım, orada oynamak isterdim

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ katıldığı YouTube programında Kızılcık Şerbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

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Derya Uluğ'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Çıktığı günden beri hayranıyım, orada oynamak isterdim - Resim : 1

Şarkıcı Derya Uluğ, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk oldu. 

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Derya Uluğ'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Çıktığı günden beri hayranıyım, orada oynamak isterdim - Resim : 2

Uluğ, "Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?" sorusuna şu cevabı verdi: 

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Derya Uluğ'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Çıktığı günden beri hayranıyım, orada oynamak isterdim - Resim : 3

"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım. Şu an bir dizide oynasam o 'Kızılcık Şerbeti' olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim."