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Derya Uluğ'dan 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Çıktığı günden beri hayranıyım, orada oynamak isterdim
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ katıldığı YouTube programında Kızılcık Şerbeti hakkında açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcı Derya Uluğ, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk oldu.
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Uluğ, "Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?" sorusuna şu cevabı verdi:
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"Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var. Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım. Şu an bir dizide oynasam o 'Kızılcık Şerbeti' olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim."