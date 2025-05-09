Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım
Geçtiğimiz günlerde tacizcisi tutuklanan Derya Uluğ ve Asil Gök, zor günleri geride bıraktı. Arkadaşlarının düğününe katılan çift, romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı
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"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" gibi şarkılarla tanınan Derya Uluğ, bir süredir Asil Gök ile aşk yaşıyor.
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Ünlü şarkıcı sevgilisiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.
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39 yaşındaki şarkıcı, düğünde sevgisiliyle verdiği pozları paylaştı. Ünlü çiftin romantik karelerine binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini açıklamıştı. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklandı.