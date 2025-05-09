Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım

Şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini açıklamıştı. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklandı.