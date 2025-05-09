Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım

Geçtiğimiz günlerde tacizcisi tutuklanan Derya Uluğ ve Asil Gök, zor günleri geride bıraktı. Arkadaşlarının düğününe katılan çift, romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı

Özge Çolak

Özge Çolak
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Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım - Resim : 1

"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" gibi şarkılarla tanınan Derya Uluğ, bir süredir Asil Gök ile aşk yaşıyor. 

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Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım - Resim : 2

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle arkadaşlarının düğününe katıldı.

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Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım - Resim : 3

39 yaşındaki şarkıcı, düğünde sevgisiliyle verdiği pozları paylaştı. Ünlü çiftin romantik karelerine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Derya Uluğ'dan sevgilisi ile romantik paylaşım - Resim : 4

Şarkıcı Derya Uluğ geçtiğimiz günlerde hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini açıklamıştı. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklandı. 