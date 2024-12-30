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Devrim Özkan futbolcu Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı: O haddi kimseye verme
İbrahim Selim'in youtube kanalına konuk olan ünlü oyuncu Devrim Özkan, 'son ilişkin sana ne öğretti' sorusunu, "Ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme" diye yanıtladı.
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Yaşadıkları aşkla herkesin dikkatini çeken ünlü çiftlerden Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın evlenecekleri konuşuluyordu. Doludizgin bir ilişki yaşayan sevgililer, ayrılarak herkesi şaşırtmıştı.
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Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü çiftten Devrim Özkan, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu.
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Ünlü oyuncu, Selim'in sorduğu "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği yanıtla lucas Torreira ile neden ayrıldığını açıkladı.
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Devrim Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim" dedi.