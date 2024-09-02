Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası aşk dolu paylaşım

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası çiftten ilk aşk pozu geldi.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası aşk dolu paylaşım - Resim : 1

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. 

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası aşk dolu paylaşım - Resim : 2

Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası aşk dolu paylaşım - Resim : 3

Ayrılığa dayanamayan çift, 8 ay sonra aşklarına yeniden bir şans vermişti. 

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan barışma sonrası aşk dolu paylaşım - Resim : 4

İkiliden barışma sonrası ilk aşk pozu geldi. Devrim Özkan, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.