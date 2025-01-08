Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Devrim Özkan, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özkan, yeni paylaşımında yaz aylarına duyduğu özlemi dile getirdi.
1 / 7
Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım, Mavi Mağara gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
2 / 7
Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.
3 / 7
26 yaşındaki Devrim Özkan, şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yaz aylarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 7
Özkan, paylaşımında; "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu ekleyerek yaz aylarından kalma kareleri takipçileriyle paylaştı.