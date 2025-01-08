Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Devrim Özkan, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özkan, yeni paylaşımında yaz aylarına duyduğu özlemi dile getirdi.

Elele Online

Elele Online
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Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin - Resim : 1

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım, Mavi Mağara gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. 

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Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin - Resim : 2

Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. 

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Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin - Resim : 3

26 yaşındaki Devrim Özkan, şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yaz aylarında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Devrim Özkan'dan yeni kareler: Yaz geri gelsin - Resim : 4

Özkan, paylaşımında; "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu ekleyerek yaz aylarından kalma kareleri takipçileriyle paylaştı.