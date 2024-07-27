Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin, aşkı tam gaz devam ediyor. Rafael Cemo Çetin'den sevgilisi ile ilk paylaşım geldi.

1 / 5
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi - Resim : 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. 

2 / 5
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi - Resim : 2

Ünlü isim, yaklaşık 3 aydır Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. 

3 / 5
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi - Resim : 3

İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, İtalya'ya gitti.

4 / 5
Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi - Resim : 4

Çetin, bir kaç aydır birlikte olduğu Dilan Çiçek Deniz'le fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin mutluluk pozu büyük ilgi gördü. 