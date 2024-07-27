Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, aşkı devam ediyor! İlk paylaşım geldi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin, aşkı tam gaz devam ediyor. Rafael Cemo Çetin'den sevgilisi ile ilk paylaşım geldi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
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Ünlü isim, yaklaşık 3 aydır Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.
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İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, İtalya'ya gitti.
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Çetin, bir kaç aydır birlikte olduğu Dilan Çiçek Deniz'le fotoğraflarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.