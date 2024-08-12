Dilan Çiçek Deniz: İyi ki doğdun altın aşkım...

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Bodrum Masalı, Kusursuz Kiracı, Alev Alev, Çukur gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birlikte.
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Yaz boyuncu Bodrum ve Yunanistan'da tatil yapan taze aşıklardan Rafael Cemo Çetin, 32'nci yaşına girdi.
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Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin yeni yaşını deniz kıyısında birlikte çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.
"ALTIN AŞKIM"
Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Doğum günün kutlu olsun altın aşkım."