Dilan Çiçek Deniz: İyi ki doğdun altın aşkım...

Bir süredir yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Dilan Çiçek Deniz: İyi ki doğdun altın aşkım... - Resim : 1

Bodrum Masalı, Kusursuz Kiracı, Alev Alev, Çukur gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birlikte.

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Dilan Çiçek Deniz: İyi ki doğdun altın aşkım... - Resim : 2

Yaz boyuncu Bodrum ve Yunanistan'da tatil yapan taze aşıklardan Rafael Cemo Çetin, 32'nci yaşına girdi.

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Dilan Çiçek Deniz: İyi ki doğdun altın aşkım... - Resim : 3

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin yeni yaşını deniz kıyısında birlikte çektirdikleri fotoğraflarla kutladı.

"ALTIN AŞKIM"

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Doğum günün kutlu olsun altın aşkım."