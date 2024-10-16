Dilan Çiçek Deniz, Victoria's Secret Fashion Show’un pembe halısında
Dilan Çiçek Deniz, 15 Ekim 2024'te New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2024'e katıldı. Deniz, beyaz mini elbisesi ile göz kamaştırdı.
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Victoria's Secret, kaybettiği prestiji geri kazanmak için 6 senenin ardından görkemli bir şovla geri döndü.
Fotoğraf: Getty
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6 sene aradan sonra Fashion Show'uyla bu gece geri dönen Victoria's Secret'ın defilesine Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz katıldı.
Fotoğraf: Getty
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Markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izledi.
Fotoğraf: Getty
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Hakan Yıldırım imzalı beyaz mini bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz, stilini at kuyruğu saçları ve parıltılı topuklu ayakkabıları ile tamamladı.
Fotoğraf: Getty