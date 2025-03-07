Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim'

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ünlü oyuncu 30. yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim' - Resim : 1

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 28 Şubat'ta 30 yaşına bastı.

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Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim' - Resim : 2

Sahnede 30 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, mutlu anlarını Instagram hesabından paylaştı.  

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Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim' - Resim : 3

Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolde yer aldığı 'Amadeus' oyununda yer alan Dilan Çiçek Denize sahnede pastayla sürpriz yapıldı. 

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Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim' - Resim : 4

Ünlü oyuncu paylaşımında çocukluk fotoğrafına ve sahnedeki kutlamaya da yer verdi.