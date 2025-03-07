Dilan Çiçek Deniz'den 30. yaş günü paylaşımı: 'Sahnede 30 yaşına girdim'
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ünlü oyuncu 30. yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 28 Şubat'ta 30 yaşına bastı.
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Sahnede 30 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz, mutlu anlarını Instagram hesabından paylaştı.
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Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrolde yer aldığı 'Amadeus' oyununda yer alan Dilan Çiçek Denize sahnede pastayla sürpriz yapıldı.
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Ünlü oyuncu paylaşımında çocukluk fotoğrafına ve sahnedeki kutlamaya da yer verdi.