Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, anneannesini ziyarete gittiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Alev Alev, Bodrum Masalı ve Çukur gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz, anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Ünlü oyuncu, son olarak anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla bir araya gelen Deniz, o anları; "Anneanne evi" notuyla takipçileriyle buluşturdu.