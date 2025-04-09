Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, anneannesini ziyarete gittiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu - Resim : 1

Alev Alev, Bodrum Masalı ve Çukur gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Dilan Çiçek Deniz, anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu - Resim : 2

Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu - Resim : 3

Ünlü oyuncu, son olarak anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dilan Çiçek Deniz'den anneanne evi pozu - Resim : 4

Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla bir araya gelen Deniz, o anları; "Anneanne evi" notuyla takipçileriyle buluşturdu.