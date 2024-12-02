Dilan Çiçek Deniz'den nostaljik paylaşım

Geçtiğimiz ay muhabirlerin “İlişkiniz nasıl gidiyor, bir evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna Dilan Çiçek Deniz, “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor” cevabını verdi. Rafael Cemo Çetin ise nazik bir şekilde, “Arkadaşlar teşekkürler, uzun bir yoldan geldik, bize müsaade edebilir misiniz?” şeklinde yanıt vermişti.