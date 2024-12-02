Dilan Çiçek Deniz'den nostaljik paylaşım
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
1 / 5
Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Yarına Tek Bilet ve Aşk Mevsimi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu.
2 / 5
29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya akımına uyarak çocukluk karesini takipçileriyle paylaştı.
3 / 5
Özel hayatıyla adından sıkça söz ettrien Dilan Çiçek Deniz (29) ile Rafael Cemo Çetin'in (32) ilişkisi tam gaz devam ediyor.
4 / 5
Geçtiğimiz ay muhabirlerin “İlişkiniz nasıl gidiyor, bir evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna Dilan Çiçek Deniz, “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor” cevabını verdi. Rafael Cemo Çetin ise nazik bir şekilde, “Arkadaşlar teşekkürler, uzun bir yoldan geldik, bize müsaade edebilir misiniz?” şeklinde yanıt vermişti.