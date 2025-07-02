Dilan Çiçek Deniz'den Yunanistan tatili paylaşımları
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'ın gözde tatil rotalarından Hydra Adası'nda geçirdiği tatilinden yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Deniz'in tatil pozları, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan'ın gözde adalarından Hydra'da tatil yapıyor.
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Deniz, geçtiğimiz günlerde tatiline dair paylaşımlarını sosyal medyada yayımlamıştı.
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Oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardığı yeni anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Deniz, ayrıca sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte bir fotoğraf yayımladı.