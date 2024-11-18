Dilan Çıtak'tan kıskançlık itirafı: Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi
Son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla bilinen şarkıcı Dilan Çıtak, katıldığı bir davette evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Orta Doğu'da büyük hayran kitlesi olan Dilan Çıtak, Sarıyer'de bulunan bir otelde gerçekleşen Miss Arab World yarışmasında jüri üyesi oldu.
Şarkıcı; Abdullah Greş ve Dr. Hanan Nasr ev sahipliğindeki geceye siyah stiliyle ve yırtmacıyla damga vurdu.
'KIYAFET KESİLME AŞAMASINA BİLE GELİNDİ'
Dikkat çeken elbisesi için şarkıcı, "Kıyafetimi Cihan Nacar yaptı. Müthiş geceye o hazırladı" diye konuştu. Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna da yanıt verdi:
"Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim" yanıtını verdi.
"KOLAY KOLAY YIKILMAM"
Çıtak, "Son dönemde gönlünüz çok kırıldı mı?" sorusuna, "Çok şey üst üste geldi, kırıldı. Bizi ayakta tutan müziğim. Biz üretmeye devam ettikçe hiçbir şey bizi yıkamaz. Üç yaşından beri müziğe yapıştım. Kolay kolay yıkılmam" yanıtını verdi. Şarkıcı, "Sanat camiasında engelleniyor musunuz?" sorusuna, "Bu her dönemimde olacak, buna hazırım. Savaşmayı öğrendim. Başarının karşısında hiçbir şey duramaz" diye cevap verdi.