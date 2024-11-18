Dilan Çıtak'tan kıskançlık itirafı: Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi

'KIYAFET KESİLME AŞAMASINA BİLE GELİNDİ'

Dikkat çeken elbisesi için şarkıcı, "Kıyafetimi Cihan Nacar yaptı. Müthiş geceye o hazırladı" diye konuştu. Levent Dörter ile evli olan Çıtak, "Dekolte sorun oluyor mu?" sorusuna da yanıt verdi:

"Tartışması çıkıyor. Kıyafet kesilme aşamasına bile gelindi. Güzel kadın giymeli diyorum. Çok açık giyinmiyorum. Sahne olduğu zaman orası özgürce giyinmektir. Ruhu nasıl hissediyorsam öyle giyinmeliyim" yanıtını verdi.