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Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinden oğullarıyla yeni pozlar: 'Seninle 3 ay oğluşum'
Oyuncu Berkay Hardal ile sosyal medya fenomeni eşi Dilan Telkök'ün minik oğulları Noyan 3 aylık oldu. Dilan Telkök sosyal medyadan yeni aile pozlarını yayınlandı.
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İstanbullu Gelin dizisiyle adını duyuran Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çift, takipçileriyle bebek müjdesi paylaşmıştı.
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Sosyal medyadan sık sık paylaşım da yapan ünlü çift, eylül 2024'te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Telkök, sosyal medya hesabından minik oğlu Noyan'ın ve eşinin olduğu eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Telkök, paylaşımına 'Seninle 3 ay oğluşum' notunu düştü.
Mutlu aile pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.