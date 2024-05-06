Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk

Son dönemin sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'da Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar, el ele görüntülendi.

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Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk - Resim : 1

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Naim ile Nadire karakterlerine Mert Turak ile Cemre Melis Çınar hayat veriyor. Dizideki aşk gerçek oldu. 

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Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk - Resim : 2

Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Görüntülendiklerini anlayan ünlü çift gülümseyerek "Eyvah yakalandık!" dedi.  

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Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk - Resim : 3

Turak, "Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım. Rica etsek ilk çektiğiniz kareleri siler misiniz" diyerek, basın mensuplarından ricada bulundu.

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Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk - Resim : 4

Oyuncu çift daha sonra sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını paylaştılar. 