Dizi aşkı gerçek oldu! Kızıl Goncalar setinde sürpriz aşk

1 / 4
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Naim ile Nadire karakterlerine Mert Turak ile Cemre Melis Çınar hayat veriyor. Dizideki aşk gerçek oldu.
2 / 4
Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Görüntülendiklerini anlayan ünlü çift gülümseyerek "Eyvah yakalandık!" dedi.
3 / 4
Turak, "Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım. Rica etsek ilk çektiğiniz kareleri siler misiniz" diyerek, basın mensuplarından ricada bulundu.
4 / 4
Oyuncu çift daha sonra sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını paylaştılar.