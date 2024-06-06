Doğa Rutkay, Urla hayatını anlattı: Trafik ve bir yere yetişme stresi yok

'ORGANİK TARIMI BİZ BECEREMEYİZ'

Doğa Rutkay, "Organik tarım, ticarete dönüşür mü?" sorusuna, "Öyle şeylerle işimiz olmaz, biz beceremeyiz. Biber, domates ve nane ekiyoruz. Küçük tarlamız var, sebze ve meyve yapıyoruz. Çocuklar toprağa, çevreye ve doğaya saygılı. Onlar bizden daha çok çiftçi" yanıtını verdi.