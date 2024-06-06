Doğa Rutkay, Urla hayatını anlattı: Trafik ve bir yere yetişme stresi yok

Eşi Kerimcan Kamal, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim ile İzmir Urla'ya yerleşen Doğa Rutkay, doğal yaşamına dair samimi itiraflarda bulundu.
'DOĞAYA DÖNDÜM'
45 yaşındaki oyuncu, "İsmime döndüm, doğaya döndüm yani. Çocuklar ve eşimle kafayı başka yöne çevirmek için doğaya inmeyi tercih ettik. Çok iyi geldi, huzur oldu.
''Trafik ve bir yere yetişme stresi yok. Eşim trafikte stres yaşayan biriydi, onlar kalmadı. Eşim trafik kurallarına uyan biri, karşısındaki uymayınca sinirleniyor" şeklinde konuştu.''
'ORGANİK TARIMI BİZ BECEREMEYİZ'
Doğa Rutkay, "Organik tarım, ticarete dönüşür mü?" sorusuna, "Öyle şeylerle işimiz olmaz, biz beceremeyiz. Biber, domates ve nane ekiyoruz. Küçük tarlamız var, sebze ve meyve yapıyoruz. Çocuklar toprağa, çevreye ve doğaya saygılı. Onlar bizden daha çok çiftçi" yanıtını verdi.