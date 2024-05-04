Doğa Rutkay'dan eşine romantik doğum gününü mesajı: Hayatıma cansın kansın

Doğa Rutkay, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre’nin direği, Piraye’nin aslanı , Rutkay’ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Happy birthday husband!"