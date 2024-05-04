Doğa Rutkay'dan eşine romantik doğum gününü mesajı: Hayatıma cansın kansın

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014'te nikah masasına oturduğu eşi Kerimcan Kamal'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

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Doğa Rutkay'dan eşine romantik doğum gününü mesajı: Hayatıma cansın kansın - Resim : 1

Güldür Güldür Show'ın oyuncularından Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı.

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Doğa Rutkay'dan eşine romantik doğum gününü mesajı: Hayatıma cansın kansın - Resim : 2

Doğa Rutkay, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Asık suratlısın ama pek tatlısın. Hayatıma cansın kansın. Beni ben, bizi aile yapansın. Emre’nin direği, Piraye’nin aslanı , Rutkay’ın kralısın. Sen iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Happy birthday husband!"

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Doğa Rutkay'dan eşine romantik doğum gününü mesajı: Hayatıma cansın kansın - Resim : 3

Bu paylaşıma ünlü oyuncunun eşi Kerimcan Kamal, kayıtsız kalmayarak, kalp emojili yorumunda bulundu.