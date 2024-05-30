Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık sonra Instagram'dan yürüdüm
"Seyhan Erdağ'la UpStage" programına konuk olan Doğu Demirkol, Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile tanışma hikayesini anlattı.
Uzun bir süredir Oya Başar ve 2015 yılında vefat eden usta oyuncu Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca ile birlikte olan komedyen Doğu Demirkol, ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.
'KIZIYLA İZDİVAÇ YEŞERTECEĞİMİZ TUTTU'
"Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi...''
''Her röportajımda söylerdim Levent Kırca sayesinde komediye girdim derdim. İlkokuldan beri onu takip ederdim. Manifestlemiş miyim ne oldu, kızıyla izdivaç yeşerteceğimiz tuttu."
'INSTAGRAM'DAN LANGIR LUNGUR YÜRÜDÜM'
"Önce kayınvalideyle tanıştık, yani annesiyle. Oyunuma geldiler, sonra bu da kızım dedi de Ayşe'yle tanıştım. Kuruçeşme Arena'da. Sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur. Bizde böyle"