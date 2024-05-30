Doğu Demirkol: Önce kayınvalideyle tanıştık sonra Instagram'dan yürüdüm

'KIZIYLA İZDİVAÇ YEŞERTECEĞİMİZ TUTTU'

"Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi...''