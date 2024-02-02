Doğukan Güngör'den şaşırtan hamle: Kızılcık Şerbeti'ni karıştıracak olay!
Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümünde Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmiş bunun üzerine de 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'ten imalı bir açıklama gelmişti. Ancak Doğukan Güngör'ün son hamlesi ortalığı kızıştıracağa benziyor.
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Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Müjde Uzman gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti, ikinci sezonunda da en sevilen diziler arasında yer alıyor.
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Ancak dizinin son bölümlerinde bir öpüşme sahnesinin atlanarak geçilmesi, eskiden sevgili olan ikiliden birinin öpüşmek istemediği yönünde iddialara neden olmuştu.
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'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek ise, geçtiğimiz haftalarda daha önce sevgili olup ayrılan ve daha sonra öpüşme sahneleri istemeyen Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'na bir gönderme yapmıştı.
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"Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." demişti.