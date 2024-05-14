Doğum için gün sayan Müge Boz: Şimdi bazı şeyleri bildiğim için daha çok stres oluyorum

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13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Boz, ikinci bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.
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Hamileliği hakkında açıklamalar yapan Boz, 'Şimdi bazı şeyleri bildiğim için daha çok stres oluyorum. Ama eşim Caner’e çok güveniyorum. Yakında ben, Vina ve kardeşi 3’lü Voltran’ı oluşturacağız' dedi.
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Boz'un eşi Caner Erdeniz ise: “Vina’nın altını çok değiştirdim. Hemen hemen tüm kıyafetlerini de ben aldım. İkinci bebeğe de hazırım” şeklinde konuştu.