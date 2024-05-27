Doğuma gün sayan Müge Boz, "Allah kurtarsın" sözlerine sitem etti
Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, ikinci evlatlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Doğuma günler kala sitem dolu bir mesaj yayımlayan Boz çevresinden duyduğu laflara isyan etti.
Müge Boz 13 Haziran 2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenmişti ve kızı Vina'yı ise aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
Boz, şu sıralar ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Sosyal medya hesabından sık sık hamilelik sürecine dair kesitler yayımlayan Müge Boz, bu kez doğuma günler kala sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
Sözlerine; "Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var; Allah kurtarsın" şeklinde başlayan Müge Boz, daha sonra cümlelerini şöyle sürdürdü: "Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey? Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu? Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş? Bu düşüncelerle son haftama giriş yapıyorum."