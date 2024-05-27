Doğuma gün sayan Müge Boz, "Allah kurtarsın" sözlerine sitem etti

Sözlerine; "Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var; Allah kurtarsın" şeklinde başlayan Müge Boz, daha sonra cümlelerini şöyle sürdürdü: "Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey? Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu? Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş? Bu düşüncelerle son haftama giriş yapıyorum."