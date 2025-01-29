Doğumuna sayılı günler kala Neslihan Atagül'den yeni pozlar

Instagram hesabından karnını tuttuğu bir fotoğrafını yayınlayarak hamile olduğunu duyuran Atagül "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam... Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.