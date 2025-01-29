Doğumuna sayılı günler kala Neslihan Atagül'den yeni pozlar
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçen aylarda erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. 8 aylık hamile olan oyuncu, yeni pozlarını paylaştı.
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Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.
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Instagram hesabından karnını tuttuğu bir fotoğrafını yayınlayarak hamile olduğunu duyuran Atagül "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam... Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
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Son olarak siyah bir elbise ile kamera karşısına geçen ünlü isim, sevenlerinden beğeni topladı.