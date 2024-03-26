Dolunay Soysert: 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada, ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim

"1,5 YAŞIMDA YA VAR YA YOKUM BURADA"

1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. 'Doğduğunda 1 yaşında mıydın?' tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa. Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; Kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara. Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı.