Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor

Dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere müzikseverlerin kalbi Rio de Janeiro'ya giden İngiliz pop ikonu Dua Lipa, Brezilya'nın o meşhur enerjisini ve güneşini iliklerine kadar hissetti. Lipa, Brezilya tatilinden karelerini Instagram hesabından paylaştı.

1 / 4
Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor - Resim : 1

İşi için Brezilya'da bulunan ünlü şarkıcı Dua Lipa, konser aralarını da deniz ve güneşin tadını çıkararak değerlendiriyor.

2 / 4
Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor - Resim : 2

'Radical Optimism' adlı turnesi kapsamında Rio de Janeiro şehrinde bulunan 30 yaşındaki Dua Lipa, yoğun programından biraz olsun uzaklaşırken, tüm dikkatleri üzerine çekti.

3 / 4
Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor - Resim : 3

Dua Lipa, bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

4 / 4
Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor - Resim : 4

Şarkıcı, postunun altında, Rio de Janeiro halkının yaşam tarzını, kültürünü ve kişiliğini ifade eden 'Carioca' sözcüğüne yer vererek "Carioca Yolu" mesajını yazdı.