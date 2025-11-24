Dua Lipa Brezilya'da yazın keyfini çıkarıyor
Dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere müzikseverlerin kalbi Rio de Janeiro'ya giden İngiliz pop ikonu Dua Lipa, Brezilya'nın o meşhur enerjisini ve güneşini iliklerine kadar hissetti. Lipa, Brezilya tatilinden karelerini Instagram hesabından paylaştı.
İşi için Brezilya'da bulunan ünlü şarkıcı Dua Lipa, konser aralarını da deniz ve güneşin tadını çıkararak değerlendiriyor.
'Radical Optimism' adlı turnesi kapsamında Rio de Janeiro şehrinde bulunan 30 yaşındaki Dua Lipa, yoğun programından biraz olsun uzaklaşırken, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dua Lipa, bikinili pozlarıyla beğeni topladı.
Şarkıcı, postunun altında, Rio de Janeiro halkının yaşam tarzını, kültürünü ve kişiliğini ifade eden 'Carioca' sözcüğüne yer vererek "Carioca Yolu" mesajını yazdı.