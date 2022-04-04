Koronavirüs salgınından dolayı iki kez ertelenen 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'ta sahiplerini buldu. Gecede 11 dalda aday gösterilen Jon Bariste, Yılın ALbümü de dahil olmak üzere 5 ödül birden aldı. Silk Sonic grubu da gecede Yılın Kaydı Ödülü'yle birlikte 4 ödül alırken Olivia Rodrigo ile Foo Fighters üçer Grammy Ödülü aldı. Dua Lipa ve Megan Thee Stallion, Grammy'de ikonik Whitney Houston, Mariah Carey şakasını canlandırdı.

TÖRENE DUA LİPA VE MEGAN THEE STALLION'UN İKONİK ŞAKASI DAMGA VURDU

Dua Lipa ve Megan Thee Stallion, Whitney Houston ve Mariah Carey'e saygı için Grammy Ödülleri'nde güçlerini birleştirdi.

Pazar günü müziğin en büyük gecesinde en iyi yeni sanatçı ödülünü sunarken, şarkıcı ve rapçi, Houston ve Carey tarafından 1998 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahnelenen ikonik bir şakayı aynı elbiselerle sahneye çıkarak yeniden yarattı.

"DONATELLA İLE KONUŞMAM GEREKECEK"

Megan Thee Stallion, Lipa'yı görünüşünü çalmakla suçlarken Lipa, elbisesinin "özel" olduğu söylendiğini söyleyerek karşılık verdi.

Lipa, "Donatella (Versace) ile konuşmam gerekecek," diye ekledi.

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Tasarımcı daha sonra sahneye çıktı ve tıpkı Houston ve Carey'nin 20 yıldan uzun bir süre önce yaptığı gibi iki farklı görünümü ortaya çıkarmak için etekten kumaşı yırttı. Donatella, "Bunlar benim kızlarım!" dedi.

"Teşekkürler Donatella," dedi Megan. "Şimdi ikimiz de kazanan gibi görünüyoruz."