Dünyaca ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Bieber'dan boşanma iddiasına fotoğraflı yanıt
Ünlü model Hailey Baldwin ile evli olan Justin Bieber'dan şaşırtan hamle geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Hailey Baldwin Bieber'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Bu durum çiftin boşanacakları şeklinde yorumlanırken Justin Bieber ile Hailey Bieber'dan boşanma iddiasına aşk pozuyla yanıt geldi
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Baldwin, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten geçtiğimiz yıl müjdeli haber gelmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.
Özel hayatlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten şaşırtan hamle geldi. Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram'da yaptığı "takip bırakma" hamlesiyle hayranlarını şaşkına çevirdi
Bu sürpriz hamle sonrası boşanıyorlar mı haberleri sosyal medyada merak konusu oldu. Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını öne sürdü.
Tüm bunlar yaşanırken ünlü şarkıcıdan sürpriz bir paylaşım geldi. Justin Bieber, eşi Hailey ile Aspen tatilinden romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı.