Dünyaca ünlü müzisyen Elton John koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John koronavirüse yakalandı. Şarkıcının semptomlarının hafif olduğu ve tam olarak aşılandığı belirtildi. 75 yaşındaki ünlü şarkıcı haberle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Elton John’ın yakın zamanda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Dallas’ta 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba olarak belirlenen Farewell Yellow Brick Road tur tarihlerinin ertelenmesi gerektiği için büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.

"Kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum"

Elton John ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Kovid kaptığımı ve bu nedenle Dallas’taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.

İngiliz sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turuna 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta sahneye döndüğünde yeni başlamıştı.

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ELTON JOHN KİMDİR?

Elton Hercules John, veya doğum adıyla Reginald Kenneth Dwight 25 Mart 1947 tarihinde Londra'da doğdu. İngiliz pop/rock şarkıcısı, beste yazarı ve piyanist.

Müziğin dominantları arasında yer almış İngiliz sanatçı, 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla albüm 110 milyondan fazla single kopyası sattırarak gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında yer almaktadır. Grammy, Akademi, Tony ve Altın Küre kazandığı ödüllerden sadece birkaçıdır. Grammy ödülünü tam beş kez kazanmıştır. Rolling Stone dergisi; onu gelmiş geçmiş en iyi 100 sanatçı arasında 49. sırada göstermiştir.

David Furnish ile evlidir. Taşıyıcı anne sayesinde çocuk sahibi olmuştur.

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