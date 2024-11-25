Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, sahnelere veda etti: 'Çok üzgünüm'
Geçen aylarda müzisyenliği bırakacağını duyuran Adele son konserini verdi. Ünlü şarkıcı sahnede konuşma yaparken duygusal anlar yaşadı.
Ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl sonra müzikseverlerle buluştu.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda Adele'in konser sırasında duygusallaştığı ve sahnelere veda ederken ağladığı görülüyor. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.
Müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.