Evrendeki en zengin 10 kadın

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L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.
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1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi
80,5 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: L'Oréal
Vatandaşlık: Fransa
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2. Julia Koch ve ailesi
59 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: Koch Industries
Vatandaşlık: ABD
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3. Alice Walton
56,7 Milyar Dolar | Yaş: 73 | Zenginlik kaynağı: Walmart
Vatandaşlık: ABD