Evrendeki en zengin 10 kadın

L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.