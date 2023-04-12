Evrendeki en zengin 10 kadın

Forbes'in dünyanın en zengin insanları sıralamasında 2022'de 327 olan kadın milyarder sayısı bu yıl 337 oldu. Peki, dünyanın en zengin 10 kadını kim? İşte liste...

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Evrendeki en zengin 10 kadın - Resim : 1

L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers üçüncü kez dünyanın en zengin kadını oldu. Serveti 2022'ye göre yaklaşık 5 milyar dolar artışla 80,5 milyar dolara ulaştı. Kadın milyarderler arasında Rihanna (1,4 milyar dolar) ve Kim Kardashian West de (1,2 milyar dolar) yer alıyor.

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Evrendeki en zengin 10 kadın - Resim : 2

1. Françoise Bettencourt Meyers ve ailesi

80,5 Milyar Dolar | Yaş: 69 | Zenginlik kaynağı: L'Oréal

Vatandaşlık: Fransa

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Evrendeki en zengin 10 kadın - Resim : 3

2. Julia Koch ve ailesi

59 Milyar Dolar | Yaş: 60 | Zenginlik kaynağı: Koch Industries

Vatandaşlık: ABD

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Evrendeki en zengin 10 kadın - Resim : 4

3. Alice Walton

56,7 Milyar Dolar | Yaş: 73 | Zenginlik kaynağı: Walmart

Vatandaşlık: ABD