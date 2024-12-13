Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti
The New York Times, dünyanın en stil sahibi ünlülerini seçti. İşte 2024 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...
Daniel Craig
NTV'nin haberine göre "James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig moda dünyasına adım attı. Queer filmiyle gündemde olan yıldız, Loewe markası için kamera karşısında geçti.
Oyuncu yeni saç stili ve farklı tarzıyla kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Zendaya
Gişe rekoru kıran Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin yıldızı Zendaya, stilisti Law Roach ile kırmızı halıda inanılmaz görünümler yaratmaya devam etti.
Demi Moore
90'lı yıllara damga vuran "Ghost" filmiyle yıldızı parlayan Demi Moore son olarak "The Substance" adlı filmde rol aldı. Performansıyla beğenilen yıldız, stiliyle de adından söz ettirdi.
Adele
"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas konserlerindeki görünümleriyle stilini bir üst seviyeye taşıdı.