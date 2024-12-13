Dünyanın en stil sahibi ünlüleri belli oldu: The New York Times seçti

Daniel Craig

NTV'nin haberine göre "James Bond" rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu Daniel Craig moda dünyasına adım attı. Queer filmiyle gündemde olan yıldız, Loewe markası için kamera karşısında geçti.

Oyuncu yeni saç stili ve farklı tarzıyla kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.