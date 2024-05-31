Düşük bel modasına Sıla'dan sonra Hande Yener de uydu
Günümüzde, moda trendlerine her gün bir yenisi eklense de eski dönem tasarımlarına olan düşkünlük hala devam ediyor. Düşük bel modası sahnelere tekrar taşındı. Selen Görgüzel ve Sıla'dan sonra Hande Yener de düşük bel modasına uydu...
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Düşük bel pantolonlar hayatımıza yeniden giriyor! Uzun yıllar boyunca görmeye alıştığımız yüksek bel pantolon modeller, yerini yeniden düşük bellere bırakıyor.
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Özellikle 2000'li yıllarda altın çağını yaşayan bu trend, kimileri tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da pek tercih edilmedi.
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Günümüzde düşük bel modasını sahneye taşıyan isimler ise Selen Görgüzel, Sıla ve Hande Yener oldu.
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Bundan sonra da hem sahnede hem sokaklarda sıkça düşük belleri göreceğiz gibi duruyor.