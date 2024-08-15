Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Lydia Cemre Özşişman dizinin ardından 5 ayda tam tamına 35 kilo verdi. Oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı - Resim : 1

2022 yılının yaz sezonunda ekran macerasını sonlandırarak hayranlarını yasa boğan Duy Beni dizisinde Emine karakterine hayat veren Lydia Cemre Özşişman, fazla kilolarından şikayetçiydi.  

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Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı - Resim : 2

30 yaşındaki oyuncu tüp mide ameliyatı olarak beş ayda tam 35 kiloya veda etti. 

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Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun verdiği kilolar herkesi şaşkına çevirdi.  Lydia Cemre Özşişman kilo vererek bambaşka görünüme ulaştı.

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Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı - Resim : 4

Ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Nasıl güzelsin', 'Çok güzelleşmişsin', 'Harika görünüyorsun' şeklinde yorum ve beğeni yağıyor.