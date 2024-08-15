Anasayfa Magazin Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı
Duy Beni dizisi ile ünlenen Lydia Cemre Özşişman 5 ayda 35 kilo verdi! Son hali şaşırttı
Duy Beni dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Lydia Cemre Özşişman dizinin ardından 5 ayda tam tamına 35 kilo verdi. Oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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2022 yılının yaz sezonunda ekran macerasını sonlandırarak hayranlarını yasa boğan Duy Beni dizisinde Emine karakterine hayat veren Lydia Cemre Özşişman, fazla kilolarından şikayetçiydi.
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30 yaşındaki oyuncu tüp mide ameliyatı olarak beş ayda tam 35 kiloya veda etti.
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Ünlü oyuncunun verdiği kilolar herkesi şaşkına çevirdi. Lydia Cemre Özşişman kilo vererek bambaşka görünüme ulaştı.
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Ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Nasıl güzelsin', 'Çok güzelleşmişsin', 'Harika görünüyorsun' şeklinde yorum ve beğeni yağıyor.