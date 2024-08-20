Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi

Şarkıcı Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde sahne üzerinde aniden rahatsızlandı. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi.

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Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi - Resim : 1

Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde sahne üzerindeki aniden rahatsızlanarak dinlenmeye ihtiyaç duydu.

 

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Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi - Resim : 2

Konserin ortasında seyircilere "kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulise giden Gündeş, geri dönemedi.

 

 

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Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi - Resim : 3

Sanatçı, sahneye dönebilmek için yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserin kalan dört şarkısını vokalistlerinin söylemesiyle sürdü.

 

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Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi - Resim : 4

Ebru Gündeş’in sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, konserin bu bölümü izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı.  