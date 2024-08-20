Ebru Gündeş hayranlarını korkuttu! Konserine rahatsızlanarak ara verdi
Şarkıcı Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde sahne üzerinde aniden rahatsızlandı. Seyircilere 'kısacık bir mola istiyorum' diyerek kulise giden Gündeş geri dönemedi.
1 / 4
Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde sahne üzerindeki aniden rahatsızlanarak dinlenmeye ihtiyaç duydu.
2 / 4
Konserin ortasında seyircilere "kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulise giden Gündeş, geri dönemedi.
3 / 4
Sanatçı, sahneye dönebilmek için yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserin kalan dört şarkısını vokalistlerinin söylemesiyle sürdü.
4 / 4
Ebru Gündeş’in sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, konserin bu bölümü izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı.