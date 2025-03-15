Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım

Eşi Murat Özdemir ile boşanacağı iddiasıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş manidar bir paylaşım yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım - Resim : 1

Şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz şubat ayında  Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu. 

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Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım - Resim : 2

9 aylık evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım - Resim : 3

Daha önce çıkan haberlere 'mutluyuz' pozuyla cevap veren Ebru Gündeş, yeni paylaşım yaptı. 

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Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım - Resim : 4

Son günlerde kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ayrılık kararı aldı. Bu haberler henüz netlik kazanmamışken, ünlü şarkıcının yaptığı gizemli paylaşım, iddiaları daha da güçlendirdi.