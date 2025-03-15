Ebru Gündeş'ten boşanma iddialarını güçlendiren paylaşım
Eşi Murat Özdemir ile boşanacağı iddiasıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş manidar bir paylaşım yaptı.
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Şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu.
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9 aylık evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddiaları ortaya çıkmıştı.
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Daha önce çıkan haberlere 'mutluyuz' pozuyla cevap veren Ebru Gündeş, yeni paylaşım yaptı.
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Son günlerde kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ayrılık kararı aldı. Bu haberler henüz netlik kazanmamışken, ünlü şarkıcının yaptığı gizemli paylaşım, iddiaları daha da güçlendirdi.