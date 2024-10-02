Ebru Gündeş'ten çok konuşulan paylaşım! Yüzündeki değişim olay oldu

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafı çok konuşuldu. Gündeş'in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ebru Gündeş'ten çok konuşulan paylaşım! Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 1

Fantezi ve arabesk müziğin en sevilen seslerinden biri olan Ebru Gündeş, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Ebru Gündeş'ten çok konuşulan paylaşım! Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 2

Sosyal medya hesabından "Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir…" notuyla paylaştığı fotoğraf adeta gündem oldu. 

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Ebru Gündeş'ten çok konuşulan paylaşım! Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 3

50 yaşındaki şarkıcının yakın kadrajdan yüzünü gösterdiği fotoğrafta kaşları ve yeni yaptırdığı dokunuşlar dikkat çekti.

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Ebru Gündeş'ten çok konuşulan paylaşım! Yüzündeki değişim olay oldu - Resim : 4

İşte Ebru Gündeş'in paylaştığı ve birçok eleştiriye neden olan o fotoğrafı...