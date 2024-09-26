Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı

Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Osman, oyuncu eşi Ebru Şahin ile birlikte Atina'da ev tuttu. Şahin, yeni evinin manzarasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı - Resim : 1

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu. 

2 / 6
Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

3 / 6
Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı - Resim : 3

Bu gelişme sonrası ABD'den Yunanistan'a taşınan ünlü çift, Atina'da ev tuttu. 

4 / 6
Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı - Resim : 4

Yunanistan'dan ev tuttuklarını belirten oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerde "Bir küçük ev tutma meselesi ve güzel denk gelişler" dedi.