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Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile Yunanistan'a taşındı! Yeni evlerinin manzarasını paylaştı
Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu. Osman, oyuncu eşi Ebru Şahin ile birlikte Atina'da ev tuttu. Şahin, yeni evinin manzarasını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.
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Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.
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Bu gelişme sonrası ABD'den Yunanistan'a taşınan ünlü çift, Atina'da ev tuttu.
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Yunanistan'dan ev tuttuklarını belirten oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerde "Bir küçük ev tutma meselesi ve güzel denk gelişler" dedi.