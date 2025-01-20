Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman, romantik tatil karelerini sosyal medyadan paylaştı. İkilinin pzoları kısa sürede binlerce beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022'de NBA yıldızı Cedi Osman ile evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım atmıştı.
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Mutlu birliktelikleri devam eden çifften Şahin, eşi Cedi Osman ile gittiği tatilden karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.
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İkilinin romantik fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum ve beğeni yağdı.
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Özellikle, eşinin boynuna sarıldığı ve onu öptüğü anları Gustav Klimt’in ikonik, 'Öpücük' tablosuyla birleştirerek paylaşması dikkat çekti.