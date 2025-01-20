Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman, romantik tatil karelerini sosyal medyadan paylaştı. İkilinin pzoları kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Elele Online

Elele Online
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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar - Resim : 1

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022'de NBA yıldızı Cedi Osman ile evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım atmıştı. 

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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri devam eden çifften Şahin, eşi Cedi Osman ile gittiği tatilden karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar - Resim : 3

İkilinin romantik fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum ve beğeni yağdı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan romantik pozlar - Resim : 4

Özellikle, eşinin boynuna sarıldığı ve onu öptüğü anları Gustav Klimt’in ikonik, 'Öpücük' tablosuyla birleştirerek paylaşması dikkat çekti.